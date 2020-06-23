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Топ-менеджер «Уралавтодора», обвиняемый в краже брошенной фуры, не смог выйти из СИЗО

Общество
Сегодня, 14:38
Автор: 
Инна Шемаева

Сегодня, 23 июня, Челябинский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу адвоката обвиняемого топ-менеджера «Уралавтодора» Дмитрия Чупахина и оставил без изменения постановление Златоустовского городского суда от 5 июня 2020 года. 

Чупахин, обвиняемый в совершении преступления, предусмотренного статьей «Кража», пробудет в СИЗО до первого августа 2020 года.

«Обжалуя постановление городского суда, сторона защиты просила его отменить и избрать в отношении Чупахина меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества, а именно домашний арест или залог в размере один миллион рублей. Решение суда первой инстанции оставлено без изменения», - сообщила официальный представитель Челябинского областного суда Наталья Прохорова.

Напомним, топ-менеджер «Уралавтодорора» Дмитрий Чупахин был задержан в Златоусте первого июня. Он обвиняется в совершении кражи в особо крупном размере - в хищении полуприцепа рефрижератора с трассы М-5. К совершению преступления, по предварительным данным, Чупахин привлек своего родственника.

Вчера, 22 июня, семья заявила в СМИ о том, что Чупахин не совершал преступления, а лишь выполнял свои должностные обязанности, а именно предписание заказчика госконтракта на содержание федеральной трассы М-5 «Урал» убрать с 1736 км автодороги полуприцеп, брошенный на переходно-скоростной полосе еще в конце февраля 2020 года.

 

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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