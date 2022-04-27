Росгвардейцам пришлось применить табельное оружие, чтобы спасти челябинку от напавшей на нее собаки

В Челябинске сотрудники Росгвардии спасли женщину от напавшей на нее собаки. Одного она покусала, а второй был вынужден применить табельное оружие, произведя предупредительный выстрел в воздух. Только это заставило собаку отступить.

26 апреля в вечернее время бойцы группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии, находясь на маршруте патрулирования, у дома № 44 на шоссе Металлургов увидели, как лежащая на земле женщина пытается отбиться от напавшей на нее собаки.

«Росгвардейцы поспешили помочь, но отогнать животное не удалось. Более того, собака набросилась и покусала сотрудника. С целью защиты жизни и здоровья потерпевшей, обеспечения личной безопасности, в соответствии с законом, сотрудник были вынужден применить табельное оружие, произведя предупредительный выстрел в воздух. Только это заставило собаку отступить.

Для оказания помощи пострадавшей бойцы группы задержания вызвали на место происшествия бригаду скорой помощи. С рваными ранами руки и ноги она была госпитализирована в лечебное учреждение», - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Челябинской области.

Росгвардейцы установили, что нападение животного произошло в результате конфликта с другой женщиной. Несколькими минутами ранее пострадавшая оставила на входе в один из магазинов пакет с продуктами. Совершив покупки и вернувшись к месту, где оставила сумку, женщина ее не обнаружила. Выйдя на улицу, она увидела, как другая женщина с собакой уносит оставленный ею пакет. На окрики остановиться и вернуть продукты та не реагировала.

В ходе разбирательства между ними завязалась драка, в результате которой собака подозреваемой несколько раз укусила пострадавшую. По предварительной информации, подозреваемая находилась в состоянии опьянения. Хозяйкой собаки оказалась ранее не судимая 57-летняя местная жительница. Женщина задержана и передана сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. Животное не пострадало.