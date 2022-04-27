27.04.2022
ВТБ прорабатывает возможность снижения ставок по ранее выданным ипотечным кредитам
27.04.2022
Творение Эрвальда в центре Челябинска могут включить в госреестр объектов культурного наследия РФ
27.04.2022
В Челябинске пройдет первая в стране «Российская студенческая весна» для учащихся ссузов
27.04.2022
К школьникам Локомотивного в гости приползла гадюка
27.04.2022
Полицейские Челябинска нашли еще один нелегальный пункт приема металлолома
27.04.2022
За сутки заболело ковидом 184 южноуральца, выздоровело 514, умерло двое
Росгвардейцам пришлось применить табельное оружие, чтобы спасти челябинку от напавшей на нее собаки
26.04.2022
В Челябинске живодер облил химической жидкостью собаку
13.04.2022
Жители Катав-Ивановска взбунтовались против соседства с приютом для бездомных животных
08.04.2022
Сдали 750 килограммов макулатуры – помогли приюту для безнадзорных животных
02.03.2022
В Челябинске спасли собаку, которая оказалась на льдине
Тьютор получила замечание за урок нецензурной лексики для челябинских первоклассников
26.04.2022
«Вечный огонь» Челябинска обновят, но неизвестно когда
26.04.2022
Профсоюзы Челябинской области присоединились к Всероссийскому автопробегу «Zа мир без нацизма!»
25.04.2022
Жители Челябинска попросили губернатора не расширять улицу Худякова
25.04.2022
Глава Ростуризма о Челябинской области: Недооценённый регион с огромной санаторно-курортной базой
25.04.2022