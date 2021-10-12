«Ростелеком» прокомментировал ситуацию с падением девочки в колодец компании

«Ростелеком» прокомментировал ситуацию с падением шестилетней девочки в колодец инженерных сетей на территории Курчатовского района Челябинска, принадлежащий компании.

Инцидент произошел 26-го августа этого года на пешеходной дорожке у дома №31 по улице Ворошилова в Челябинске. Ребенок гулял там вместе со своим отцом. При падении в открытый люк девочка получила ссадины.

Законный представитель несовершеннолетней обратился в районную прокуратуру с просьбой провести по данному факту проверку, в результате которой было установлено, что колодец принадлежит ПАО «Ростелеком».

«У колодца отсутствовала крышка, безопасность движения пешеходов обеспечена не была, ограждение и знаки отсутствовали. Выездная проверка, состоявшаяся через месяц после происшествия, показала, что надлежащие меры по безопасности движения пешеходов не приняты, крышка не установлена, колодец прикрыт подручными средствами», - сообщили в пресс-центре прокуратуры Челябинской области.

В ведомстве также отметили, что по результатам проверки - в связи с отсутствием контроля за исправным состоянием люка колодца - прокуратура Курчатовского района внесла руководителю ПАО «Ростелеком» представление об устранении нарушений закона и привлечении виновных лиц к ответственности.

В компании, тем временем, подчеркнули, что случаи с пропажей крышек канализационных колодцев регулярно происходят как в самом Челябинске, так и в других населенных пунктах региона.

«Сотрудники компании на постоянной основе проводят плановые проверки собственной канализационной инфраструктуры с целью выявления отсутствующих крышек канализационных люков. О фактах хищений провайдер незамедлительно сообщает в правоохранительные органы и собственными силами закрывает колодцы. Только за 2021-й год сотрудниками компании было направлено несколько десяткой заявлений о хищении крышек колодцев в органы правопорядка», - заявили в компании.

В пресс-службе «Ростелекома» добавили, что сообщить об открытом люке можно по круглосуточному номеру диспетчерской службы компании +7 (351) 727-92-35.

«Обращаем ваше внимание, что люки могут относится не только к телекоммуникационным компаниям, но и к службам водоканала, теплосетями и т.д.», - пояснили в «Ростелекоме».