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«Ростелеком» прокомментировал ситуацию с падением девочки в колодец компании

«Ростелеком» прокомментировал ситуацию с падением шестилетней девочки в колодец инженерных сетей на территории Курчатовского района Челябинска, принадлежащий компании.

Инцидент произошел 26-го августа этого года на пешеходной дорожке у дома №31 по улице Ворошилова в Челябинске. Ребенок гулял там вместе со своим отцом. При падении в открытый люк девочка получила ссадины.

Законный представитель несовершеннолетней обратился в районную прокуратуру с просьбой провести по данному факту проверку, в результате которой было установлено, что колодец принадлежит ПАО «Ростелеком».

«У колодца отсутствовала крышка, безопасность движения пешеходов обеспечена не была, ограждение и знаки отсутствовали. Выездная проверка, состоявшаяся через месяц после происшествия, показала, что надлежащие меры по безопасности движения пешеходов не приняты, крышка не установлена, колодец прикрыт подручными средствами», - сообщили в пресс-центре прокуратуры Челябинской области.

В ведомстве также отметили, что по результатам проверки - в связи с отсутствием контроля за исправным состоянием люка колодца - прокуратура Курчатовского района внесла руководителю ПАО «Ростелеком» представление об устранении нарушений закона и привлечении виновных лиц к ответственности.

В компании, тем временем, подчеркнули, что случаи с пропажей крышек канализационных колодцев регулярно происходят как в самом Челябинске, так и в других населенных пунктах региона.

«Сотрудники компании на постоянной основе проводят плановые проверки собственной канализационной инфраструктуры с целью выявления отсутствующих крышек канализационных люков. О фактах хищений провайдер незамедлительно сообщает в правоохранительные органы и собственными силами закрывает колодцы. Только за 2021-й год сотрудниками компании было направлено несколько десяткой заявлений о хищении крышек колодцев в органы правопорядка», - заявили в компании.

В пресс-службе «Ростелекома» добавили, что сообщить об открытом люке можно по круглосуточному номеру диспетчерской службы компании +7 (351) 727-92-35.

«Обращаем ваше внимание, что люки могут относится не только к телекоммуникационным компаниям, но и к службам водоканала, теплосетями и т.д.», - пояснили в «Ростелекоме».

Ростелеком
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08.10.2021 12:14

В Челябинской области начали вакцинировать от ковида иностранцев

08.10.2021 11:31

В Челябинской области за сутки выявлено 400 заболевших ковидом

08.10.2021 11:21

Миндортранс объявил новый аукцион на строительство дороги Париж-Джабык

08.10.2021 10:41

Южноуральцам, не получившим «президентскую» выплату, советуют поторопиться

08.10.2021 10:27

В ГБ №2 Магнитогорска теперь со «скоростью света» определяют бактерии, вызвавшие заболевание

08.10.2021 10:08

Жители Миасса смогут пройти диспансеризацию у областных врачей, не выезжая из города

08.10.2021 09:57

В Челябинске собрались Необыкновенные люди со всей России

08.10.2021 09:24

В Челябинске ожидают нашествие самолетов

07.10.2021 23:53

Проблема некорректной работы пунктов весогабаритного контроля попала в поле зрения прокуратуры Челябинской области

07.10.2021 23:26

Зря плитку клали, стены закрашивали: в Советском районе Челябинска зафиксированы факты вандализма

07.10.2021 22:38

Удивительный Копейск: ретивые кони оборонного предприятия, марсианские пейзажи и след Голубой армии