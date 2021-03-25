РЖД: В Челябинской области тепловоз сошел с рельсов не на путях ЮУЖД

РЖД: В Челябинской области тепловоз сошел с рельсов не на путях ЮУЖД

В Челябинской области в среду, 24 марта, тепловоз наехал на сбрасывающее устройство и произошел сход колесных пар с рельсов.

В СМИ написали, что инцидент произошел на Южно-Уральской железной дороге. Однако, на ЮУЖД опровергают данное сообщение.

По предварительным данным Уральского следственного управления на транспорте СКР, 24 марта 2021 года около 11 часов 00 минут на подъездном пути ООО «Трейд Логистик», примыкающем к станции Челябинск – Главный, в результате наезда тепловоза на сбрасывающее устройство произошел сход колесных пар с рельсов. Никто не пострадал.

«Сход с рельсов тепловоза, зафиксированный на территории Челябинской области 24 марта, не имеет отношения к инфраструктуре Южно-Уральской железной дороги, - сообщает пресс-служба Южно-Уральской железной дороги - филиала ОАО "РЖД». Инцидент произошел на путях необщего пользования. Локомотив и локомотивная бригада, допустившая сход, также не относятся к ЮУЖД»

На ЮУЖД поясняют, железнодорожные пути необщего пользования - это железнодорожные подъездные пути, примыкающие непосредственно или через другие железнодорожные подъездные пути к железнодорожным путям общего пользования и предназначенные для обслуживания определенных пользователей услугами железнодорожного транспорта на условиях договоров или выполнения работ для собственных нужд.

По факту схода с рельсов тепловоза следователи проводят процессуальную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.