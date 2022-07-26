С администрации города Коркино потребовали два миллиона рублей из-за нападения на девочку стаи собак

Прокуратура потребовала взыскать с администрации города Коркино компенсацию морального вреда в пользу семьи девочки, на которую напала стая бездомных собак. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области. Инцидент произошёл утром 16 февраля 2022 года во дворе жилого дома на улице Керамиков.

Согласно заключению эксперта, в нападения животных 11-летняя девочка получила множественные раны, которые были отнесены к тяжкому вреду здоровья. В иске прокуратуры указывается, что несовершеннолетней был также причинен моральный вред, выразившийся в нравственных страданиях, психологическом стрессе и физической боли. Размер запрашиваемой компенсации – два миллиона рублей.

«С учётом позиции законного представителя несовершеннолетней, прокурор обратился в суд с иском о взыскании причинённого морального вреда в размере двух миллионов рублей», - отмечается в сообщении надзорного органа.

Напомним, что стая бродячих собак напала на девочку, когда она шла в школу. На помощь ребёнку пришла соседка-пенсионерка, которая разогнала псов лопатой. Ряд экспертов связывают причины нападения животных на людей с несовершенством федерального закона «Об ответственном обращении с животными». Сейчас закон обязывает отлавливать бездомных собак и кошек, чипировать, стерилизовать, вакцинировать их и вновь возвращать на улицу. При этом даже стерилизованные собаки, сбиваясь в стаи, становятся агрессивными.