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С экс-главы района взыскали 2,2 млн за снос купеческого дома в Челябинской области

В Каслях суд взыскал с бывшего главы района Александра Грачева два миллиона двести тысяч рублей в счет возмещение ущерба за снос объекта культурного наследия региона – «Дома купца Хозяинова». Об этом рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Установлено, что в 2012-2013 годы Грачев незаконно выделил жителям Каслей два участка, обремененных правами третьих лиц. В 2014 он передал «Дом купца Хозяинова» для ведения хозяйственной деятельности. В итоге историческое здание снесли, а на его месте построили новый объект.

13 июня Каслинский городской суд признал Грачева виновным в превышении должностных полномочийпри выделении земельных участков инезаконной передаче предпринимателю исторического здания. (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Ему назначили условное наказание, от которого бывшего главу района освободили по амнистии.

Однако прокурор города направил иск о взыскании с экс-главы более двух миллионов рублей в пользу муниципального образования «Каслинский муниципальный район» в счет возмещения ущерба. Каслинский суд эти требования удовлетворил.

«В настоящее время решение суда не вступило в законную силу, егоисполнение поставлено прокуратурой на контроль», - добавила Мамаева.