С начала 2023 года в Челябинской области на железной дороге травмирован один человек

С начала 2023 года в Челябинской области несоблюдение правил безопасности на железной дороге привело к травмированию одного человека. Несчастный случай привел к летальному исходу. За аналогичный период прошлого года на железной дороге в Челябинской области также смертельно травмирован один человек.

Как сообщает пресс-служба ЮУЖД, всего на Южно-Уральской магистрали с начала 2023 года от наезда подвижного состава было травмировано со смертельным исходом два человека (за аналогичный период 2022 года – три). Несчастные случаи произошли в Челябинской и Курганской областях.

Расследования транспортных происшествий с гражданами показывают, что основные причины несчастных случаев – нарушение правил личной безопасности, нахождение и переход железнодорожных путей в не установленных местах.

Случаев травмирования несовершеннолетних на объектах инфраструктуры Южно-Уральской железной дороги с начала 2023 года не зафиксировано.

Железная дорога – объект повышенной опасности, поэтому необходимо строго соблюдать правило: переходить пути только в установленных и оборудованных для этого местах – по пешеходным переходам, тоннелям, мостам, железнодорожным переездам, путепроводам, обозначенным соответствующими знаками, убедившись в отсутствии приближающегося поезда.

Правила безопасного поведения проиллюстрированы видеороликами и мультфильмами, изготовленными ОАО «РЖД», которые доступны на официальном сайте ЮУЖД в разделе «Безопасность».