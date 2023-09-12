Возбуждено уголовное дело по факту аварийной посадки лайнера в поле в Новосибирской области

Фото: Уральские авиалинии, СК на транспорте и Западно-Сибирская транспортная прокуратура

По факту аварийной посадки самолета Airbus A320 в пшеничном поле в Новосибирской области возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, сообщили в Восточном межрегиональном управлении СК на транспорте.

«Новосибирским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)», - говорится в сообщении ведомства.

Установлено, что утром 12 сентября 2023 года при выполнении рейса Сочи - Омск воздушное судно по технической причине совершило аварийную посадку на открытый участок местности в Убинском районе Новосибирской области. По предварительным данным, у авиалайнера возникли проблемы с гидравликой.

В настоящий момент на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Для расследования причин и обстоятельств серьёзного авиационного инцидента с самолётом авиакомпании «Уральские авиалинии» Росавиацией сформирована комиссия, которая уже направлена к месту события, сообщили в ведомстве.

Западно-Сибирской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов. На место происшествия выехал Западно-Сибирский транспортный прокурор. Осуществляются надзорные мероприятия по соблюдению прав пассажиров этого рейса.

Кроме того, Западно-Сибирской транспортной прокуратурой во взаимодействии с органами государственной власти организована перевозка пассажиров из села Убинское Новосибирской области в город Омск на специально выделенном поезде.

По всем интересующим вопросам граждане могут обратиться к дежурному прокурору Западно-Сибирской транспортной прокуратуры по телефону: +7 (913) 921-70-00.

Телефон горячей линии для родственников пассажиров рейса U6-1383: 8-495-13-94-101.

Напомним, 12 сентября в пять часов 44 минуты по московскому времени совершил экстренную посадку в поле лайнер А320 авиакомпании «Уральские авиалинии», следовавший по маршруту Сочи-Омск. На борту находился 161 пассажир и шесть членов экипажа. При аварийной посадке никто не пострадал.

Пленарное заседание Восточного экономического форума (ВЭФ) с участием президента Владимира Путина началось с аплодисментов лётчикам лайнера Airbus A320 «Уральских авиалиний», сумевшим посадить самолет в поле в Новосибирской области без трагических последствий.