Сбежавшего подростка из Увельского района помогла найти служебная собака

К сбежавшему из дома мальчику из Увельского района (Челябинская область) полицейских привела служебная овчарка по кличке Ямал. 12-летний подросток побегом решил продемонстрировать свой характер.

В отдел полиции «Увельский» обратилась жительница села Хуторка, которая сообщила, что ее 12-летний ребенок вечером ушел из дома и уже больше четырех часов никто не знает где он находится.

Как сообщил собственный источник, семья беглеца вполне благополучная. У мальчика переходный возраст, в семье начались ссоры и конфликты и побегом подросток решил продемонстрировать свой характер и, видимо, готовность к взрослой жизни и умение потрепать нервы взрослым.

На поиски пропавшего были направлены сотрудники полиции, представители МЧС и поисково-спасательной службы.

«С наступлением ночи разыскные мероприятия не приостанавливались.

В составе поисковой группы находилась младший инспектор кинологического направления МО МВД России «Южноуральский» старшина полиции Ольга Кашапова. Уже во втором часу ночи ее служебно-розыскная собака по кличке Ямал взяла запаховый след и привела стражей порядка к заброшенному дому в центре села, где и скрывался 12-летний мальчик», - сообщили в региональном полицейском главке.

Полицейские вернули ребенка домой. По предварительным данным, противоправных действий в отношении него не совершалось.