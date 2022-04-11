11.04.2022
В Россию начнут ввозить лекарства в иностранной упаковке
11.04.2022
Эммануэль Макрон лидирует по итогам первого тура выборов
11.04.2022
Сбежавшего подростка из Увельского района помогла найти служебная собака
11.04.2022
Исторический музей покажет студентам и школьникам «Крылья Победы»
11.04.2022
В Челябинской области зафиксирован первый лесной пожар
11.04.2022
Молодежный театр приглашает челябинцев к знакомству с «Чужими письмами»
Сбежавшего подростка из Увельского района помогла найти служебная собака
Челябинцы – о ценах и качестве товара в магазинах: Быдлом себя ощущать не хотим
11.04.2022
В субботу атмосферный фронт принесет на Южный Урал долгожданное тепло
08.04.2022
На улице Свободы в Челябинске стартовал второй этап благоустройства пешеходной зоны
08.04.2022
Профессор Олег Самарцев: Как России выиграть в информационной войне
07.04.2022
Драматург – театру: Прошу вымарать мое имя из афиши
07.04.2022