13.11.2021
Шесть человек погибли в аварии на трассе М-5 в Челябинской области
13.11.2021
Где южноуральцы смогут привиться в выходные
13.11.2021
В ЧОКБ открыли пункт вакцинации от ковида
13.11.2021
В Челябинской области за сутки заболело ковидом 583 человека, умерло 29
12.11.2021
Сотрудники МЧС Златоуста, заподозренные в организации фиктивной вакцинации от ковида, уволены
12.11.2021
ВТБ: выдачи автокредитов на Южном Урале выросли на 37%
Шесть человек погибли в аварии на трассе М-5 в Челябинской области
В Челябинской области не будут продлять нерабочие дни
12.11.2021
Руководителей организаций, не выполнивших требования об обязательной вакцинации, оштрафуют
11.11.2021
Привито от ковида более 1,2 миллиона южноуральцев или 46,9% от взрослого населения
11.11.2021
Спикер ЗСО Челябинской области Мякуш досрочно слагает полномочия
10.11.2021
С 15 ноября южноуральские школьники возвращаются к очному обучению, но не все этому рады
10.11.2021