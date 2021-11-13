Шесть человек погибли в аварии на трассе М-5 в Челябинской области

Сотрудники полиции Челябинской области устанавливают обстоятельства ДТП в Саткинском районе, в котором погибли шесть человек.

Страшная авария произошла сегодня, 13-го ноября, на 1713-м километре трассы М-5.

По предварительным данным, 37-летний водитель «Митсубиси Лансер» при обгоне столкнулся с «Ладой Калиной», за рулем которой находился молодой человек 1995-го года рождения, после чего отечественная легковушка съехала в кювет и перевернулась.

В результате ДТП на месте происшествия от полученных травм скончались шесть человек, в том числе оба водителя. Пассажир автомобиля «Лада Калина» получила телесные повреждения и была госпитализирована.

На месте работали сотрудники полиции и ГИБДД, устанавливая все обстоятельства произошедшего. Сотрудники ДПС организовали дорожное движение, затруднённое в связи с аварией.