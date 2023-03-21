Шесть миллионов рублей «сложили» в мошенников два пенсионера из Челябинска

Мозгов совсем нет? Иначе действия двух жителей Челябинска назвать нельзя. Двое пенсионеров перечислили мошенникам денежные средства в общей сумме около шести миллионов рублей.

В полицию Курчатовского района обратилась 69-летняя жительница Челябинска, которая рассказала, что в сети Интернет увидела объявление о выгодном инвестировании денежных средств. Решив таким образом заработать, она связалась с контактным лицом и решилась вложить деньги. На протяжении трех месяцев она вкладывала кредитные денежные средства, но выплата процентов постоянно откладывалась под разными предлогами. Вложенные средства пенсионерке также не возвращали, а потом биржевики и вовсе перестали выходить на связь.

«Пытаясь найти выход из данной ситуации, женщина нашла в сети Интернет по объявлению фирму, занимающуюся поиском мошенников и возвратом денег. За свои услуги сотрудники также попросили оплатить определенную сумму. Взяв очередной кредит, потерпевшая оплатила назначенную стоимость, после чего ей сообщили, что ее деньги находятся на одном из терминалов иностранного государства. Для того, чтобы их вернуть, необходимо авторизоваться и оплатить данную услугу», - рассказали в пресс-службе УМВД России по городу Челябинску.

В течение еще четырех месяцев женщина оплачивала различные комиссии, конвертации в иностранную валюту и прочие операции. Так и не вернув потраченные денежные средства, потерпевшая наконец обратилась в полицию. Общая сумма ущерба составила около двух с половиной миллионов рублей, которые были взяты в кредит.

«Также в отдел полиции «Курчатовский» обратился 54-летний мужчина, В его случае схема мошенничества была более распространенная. Потерпевшему позвонил неизвестный, представившийся сотрудником банка, и сообщил о попытке оформления кредита на его имя. Для того, чтобы аннулировать заявку, необходимо было самому оформить кредит и перевести деньги на «безопасный счет», а также перечислить и все имеющиеся сбережения, чтобы ми не завладели мошенники», - добавили пресс-службе полиции Челябинска

Поддавшись влиянию злоумышленников, мужчина перевел на указанные номера сбережения в сумме два миллиона рублей, а также оформил кредит более чем на 1,4 миллиона рублей и перечислил денежные средства. В общей сумме потерпевший лишился около 3,5 миллиона рублей.

«Перед совершением финансовой операции удостоверьтесь, что вы не попали под влияние злоумышленников. Перезвоните в банк по телефону «горячей линии», указанному на оборотной стороне вашей карты. Наберите близкому родственнику и расскажите о происходящем», - говорит врио начальника полиции УМВД России по городу Челябинску Егор Моисеев.

Если противоправное деяние уже произошло, и вы лишились денежных средств вследствие мошеннических действий, незамедлительно обращайтесь в полицию. Это можно сделать по телефонам дежурной части управления МВД России по городу Челябинску 265-02-00, 266-14-14, 02, либо обратиться в районный отдел полиции по месту совершения преступления.