Сибирская язва в Челябинской области может проснуться, если не принять меры

В Челябинской области 16 скотомогильников животных, болевших сибирской язвой, не соответствуют ветеринарно-санитарным правилам. Главная причина – их бесхозность. В связи с опасностью ситуации Управление Россельхознадзора по Челябинской области готовит обращение к губернатору.

Как сообщила информационному агентству «Урал-пресс-информ» пресс-секретарь Управления Россельхознадзора Татьяна Нахтигаль, в рамках государственного мониторинга ведомство ежегодно проводит проверки скотомогильников. К счастью, все результаты экспертиз отрицательные. Однако в содержании 16 скотомогильников отмечены нарушения: необходимость обновления аншлагов, отсутствие ограждения захоронения и земляного вала, оканавливания. Благодаря такому состоянию дел не исключен доступ домашних и диких животных на места захоронений. Кроме того, место захоронения возле деревни Бурино в Кунашакском районе находится в непосредственной близости от водоема (озеро Сингрен) и затапливается во время паводка, а место захоронения возле деревни Каратаново Чебаркульского района и вовсе затоплено водой, по сути находится на дне пруда, к которому летом приходят на водопой домашних животных.

Только один скотомогильник - 17-ый - на территории поселка Новосинеглазово возле Челябинска содержится в соответствии с нормами. Это захоронение сибереязвенных животных, образованное в 1995 году, залито цементом, огорожено бетонными плитами.

Все остальные скотомогильники были основаны в 70-80 годах прошлого века: и по времени их создания можно проследить, как были охвачены очагами сибирской язвы районы Челябинской области.

Сибирская язва — особо опасная инфекционная болезнь сельскохозяйственных и диких животных всех видов, а также человека. Болезнь протекает молниеносно. Страдают и погибают от нее овцы, крупный рогатый скот, свиньи и, главное, человек, если он не получает лечение. Споры сибирской язвы чрезвычайно устойчивы: после 5-10 минутного кипячения все они сохраняют способность к вегетации. Под действием сухого жара при 120-140°С они погибают через 1-3 часа, в автоклаве при 110°С — через 40 минут. 1% раствор формалина и 10% раствор едкого натра убивают споры за 2 часа. В почве сибиреязвенные микробы не только могут сохраняться в течение десятилетий (до 100 лет), но и при температуре от 12-15°С до 42-43°С при 29-85% влажности в нейтральной либо слабо щелочной среде они способны прорастать и затем вновь образовывать споры, тем самым поддерживая существование почвенного очага.