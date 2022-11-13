Сигареты без акцизных марок изъяли челябинские полицейские

Незаконную торговлю сигаретами без акцизных марок пресекли челябинские полицейские. В подсобном помещении магазина в Тракторозаводском районе проверяющие изъяли 11 600 пачек с сигаретами различных наименований. Их владелец закупал товар в Москве и Гусь-Хрустальном и сбывал мелким оптом через знакомых.

Стоимость изъятых табачных изделий составила около 1,3 миллиона рублей. Теперь, как рассказали в главном управлении МВД по Челябинской области, обвиняемому грозит до шести лет лишения свободы.