13.11.2022
Сигареты без акцизных марок изъяли челябинские полицейские
12.11.2022
В Челябинске откроют кабинет бесплатной психологической помощи онкобольным и их родственникам
12.11.2022
Число заболевших ковидом южноуральцев за сутки выросло на 1,1%
12.11.2022
В Челябинской области «Орлан» смертельно травмировал мужчину
12.11.2022
В Ленинском районе Челябинска открыли после капремонта отделение бесплатной стоматологии
12.11.2022
ГКБ №6 Челябинска передала 100 аптечек для мобилизованных в Чебаркуле
Сигареты без акцизных марок изъяли челябинские полицейские
Сумма изъятого товара составила 1,3 миллиона рублей
14.10.2022
В Челябинске «заминировали» два колледжа и университет
06.10.2022
Чиновники администрации Верхнеуральска стали фигурантами уголовного дела
04.10.2022
Путин назначил Скокову новых замов
03.10.2022
Скоков назначил нового руководителя
Депутат фракции «СРЗП» в ЗСО Владимир Бекишев с гуманитарным грузом добрался до Ясиноватой
09.11.2022
Быть ли приюту для бездомных животных в Коркинском районе, решит облсуд
09.11.2022
Отремонтированные летом 2022 года переезды на Гагарина в Челябинске снова опасны для подвесок
09.11.2022
Челябинцы рассказали о последнем дне эвакуации из Херсона
08.11.2022
ЧЦЗ в числе лидеров по реализации экологических программ
08.11.2022