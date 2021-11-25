СК возбудил уголовное дело по факту гибели молодых ребят в Златоусте

В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту гибели четырех молодых людей в Златоусте.

Напомним, 25-летний парень и три девушки 20-ти и 22-х лет были найдены мертвыми в одной из квартир дома №126 по улице Аносова вчера вечером, 24-го ноября. Признаков, указывающих на криминальный характер смерти, на телах ребят не обнаружено.

По данному факту следственные органы СКР по Челябинской области возбудили уголовное дело по части третьей статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть двух и более лиц».

Как сообщил старший помощник руководителя регионального следственного управления СК России Владимир Шишков, по предварительным данным, вероятной причиной смерти молодых людей является отравление газовой смесью из-за неисправности в работе системы вентиляции газовой колонки для нагрева воды.

В настоящее время проводится комплекс необходимых следственных действий. Расследование уголовного дела взято на контроль руководителя следственного управления. Кроме того, проверку по факту случившегося организовала прокуратура Челябинской области, на месте работает прокурор Златоуста, координирующий работу оперативных служб.

Пока силовики не комментируют факт обнаружения в дома №126 по улице Аносова пятого трупа: сегодня, 25-го ноября, в квартире этажом выше была найдена мертвой женщина 1961-го года рождения. Известно, что погибшая находилась дома одна. Причины ее смерти устанавливаются.