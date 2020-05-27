СК возбудил уголовное дело по факту нападения на полицейского из Челябинска за просьбу надеть маски

В Челябинске возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы, которая избила сотрудника полиции. Женщине не понравилось, что страж порядка попросил ее и супруга надеть медицинские маски.

Уголовное дело по части первой статьи 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти» в отношении буйной горожанки возбуждено следственным управлением СКР по Челябинской области. Ей может грозить до десяти лет лишения свободы.

«Сотрудник полиции, проводивший рейд, сделал замечание мужчине, находившемуся в торговом зале продуктового магазина с супругой без масок. Супружеской паре было предложено надеть маски, но женщина, игнорируя законные требования полицейского, нанесла ему несколько ударов. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения», - сообщил исполняющий обязанности старшего помощника руководителя СКР по Челябинской области Александр Скорик.

Напомним, распоряжением правительства Челябинской с 12 мая южноуральцы обязаны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания при нахождении в местах общего пользования. К ним относятся объекты торговли, медицинские организации, предприятия и учреждения, общественный транспорт, включая такси, и другие.

Неисполнение данного требования является основанием для привлечения к административной ответственности по статье 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». Соответствующий протокол составлен на мужа агрессивно настроенной челябинки. Ему грозит штраф в размере до 30 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка, также мужчина привлечен к ответственности по статье 19.3 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции».