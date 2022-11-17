СК возбудил уголовное дело после прогулки босого ребенка в Южноуральске

После поручения главы СКР Александра Бастрыкина в Челябинской области возбуждено уголовное дело оставления в банке Южноуральска пьяным мужчиной босого мальчика.

Как сообщил старший помощник руководителя СКР по Челябинской области Владимир Шишков, возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 125 УК РФ - «Оставление в опасности».

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», 15 ноября, мать четырехлетнего ребенка ушла за двумя младшими детьми, оставив старшего сына дома в компании отца ребенкас приятелем. Мужчины распивали спиртные напитки, после чего отец ребенка уснул, а знакомый отправился на улицу. В это время мальчик, одевшись самостоятельно, также вышел на улицу и пошел вслед. Заметив идущего за ним по снегу ребенка без обуви, мужчина завел его в ближайшее помещение банка и оставил его.

Ранее сотрудниками полиции в отношении матери ребенка составлен протокол по статье 5.35 КоАП РФ - «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

Выяснялось, что семья состоит на учете в органах профилактики. Сейчас следствием будет дана оценка действиям родителей по ненадлежащему уходу за ребенком, а также действиям сотрудников профильных служб, в чьи должностные обязанности входит осуществление функций контроля за данной семьей.

В министерстве социальных отношений региона отметили, что с их стороны также будет проведена проверка органов и учреждений системы социальной защиты населения Южноуральска в части оценки полноты и эффективности принимаемых мер в работе с этой семьей.

Также органами социальной защиты Южноуральска было принято решение о передаче ребенка матери при условии, что органами системы профилактики будет усилен контроль ситуации в семье.