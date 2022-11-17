Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за босого мальчика в Южноуральске

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК по Челябинской области Петру Решетникову возбудить уголовное дело по вопиющей истории с маленьким мальчиком в Южноуральске.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», 15 ноября, мать четырехлетнего ребенка ушла за двумя младшими детьми, оставив сына дома в компании отца ребенка с приятелем. После распития спиртного отец уснул, а его знакомый отправился на улицу. Мальчик, одевшись самостоятельно, отправился следом за ним. Заметив идущего за ним по снегу ребенка без обуви, мужчина завел его в ближайшее помещение банка и оставил.

Как сообщили в следственном комитете, будет дана оценка действиям родителей по ненадлежащему уходу за ребенком, а также действиям сотрудников профильных служб, в чьи должностные обязанности входит осуществление функций контроля за данной семьей.



Ход расследования уголовного дела будет поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.