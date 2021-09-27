СК возбудил уголовное дело: сын экс-депутата гордумы застрелил товарища и покончил с собой

Браконьерская охота с участием сына бывшего депутата Думы Челябинска Александра Силина обернулась трагедией и уголовным делом.

Два друга и еще два их товарища охотились на косулей с тепловизором на территории Нязепетровского района. В какой-то момент сын Силина перепутал товарища с животным и выстрелил в него. Увидев, что произошло, он покончил с собой. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

«По факту обнаружения двух тел возбуждено уголовное дело по части первой статьи 105 Уголовного кодекса РФ – «Убийство». Все обстоятельства произошедшего выясняются. По предварительной информации – это был несчастный случай», - сообщил агентству старший помощник руководителя СКР по Челябинской области Владимир Шишков.