Смертельное ДТП с большегрузами на М-5 произошло из-за технической неисправности «Рено Премиум»

Смертельное ДТП с большегрузами на трассе М-5 «Урал» в Челябинской области произошло из-за технической неисправности «Рено Премиум», 46-летний водитель которого от полученных в аварии травм скончался в районной больнице.

Напомним, авария произошла днем девятого августа на 1655-м километре автодороги Москва – Челябинск. Сегодня, десятого августа, в ОГИБДД Катав-Ивановска прокомментировали случившееся и назвали причину ДТП.

Грузовик «Рено Премиум», груженный цементом, двигался из Миасса в Уфу. На спуске в результате пробоя переднего левого колеса водитель потерял управление - большегруз выехал на полосу встречного движения на участке, где обгон запрещен, и столкнулся с другим гигантом на колесах - «Вольво» под управлением 50-летнего водителя. После этого фура с цементом съехала на обочину на противоположной стороне дороги и опрокинулась, водителя спасти не удалось.

Как оказалось, на передней оси тягача с левой стороны стояла шина, непригодная к эксплуатации.