Сообщение о подозрительном предмете в колледже Челябинска оказалось ложным

Сообщение о подозрительном предмете в Южно-Уральском многопрофильном колледже, расположенном на улице 50-летия ВЛКСМ в Металлургическом районе Челябинска, оказалось ложным.

Как стало известно агентству «Урал-пресс-информ» из собственных источников, никаких подозрительных предметов в стенах учебного учреждения экстренные службы в ходе проверки здания не обнаружили.

Отметим, эвакуация студентов челябинского колледжа после получения сообщения о минировании проводилась сегодня, 23 марта.