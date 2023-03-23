23.03.2023
Сообщение о подозрительном предмете в колледже Челябинска оказалось ложным
23.03.2023
Челябинский Театр Современного Танца впервые на сцене ДК «ЧМК»
23.03.2023
«Ростелеком» помог Челябинской области сэкономить 22 миллиона киловатт электроэнергии
23.03.2023
Челябинские полицейские ищут «манхэттеновского стрелка»
23.03.2023
Бывший челябинский опер подозревается в создании борделей
23.03.2023
ВТБ узнал, в каком возрасте клиенты берут ипотеку
Сообщение о подозрительном предмете в колледже Челябинска оказалось ложным
Нязепетровский район проводил бойцов на передовую
23.03.2023
На трассе в Чебаркульском районе столкнулись «ГАЗель» и погрузчик
23.03.2023
Центральный район Челябинска украсят «парадные» тюльпаны
22.03.2023
Южноуральцы: Нагоняй губернатора действует не на всех?
21.03.2023
В национальном парке «Зигальга» пробудилась переменчивая красавица Юрюзань
21.03.2023