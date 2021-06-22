Сотрудницу железной дороги травмировал грузовой поезд

В Челябинской области при производстве маневровых работ грузовым поездом травмирована ревизор по безопасности Южно-Уральской железной дороги. По данному факту следственными органами Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится процессуальная проверка.

ЧП произошло вчера, 21 июня, на первом пути станции «Хребет» Южно-Уральской железной дороги.

«По предварительным данным, работник железной дороги предприняла попытку пересечь пути под стоящим на станции грузовым поездом, который начал движение в сторону станции Уржумка. В результате чего, ободом колеса женщине передавило кисть руки», - сообщили в ведомстве.

Пострадавшая доставлена в медицинское учреждение города Миасса.

Следственными органами проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются очевидцы.