Сотрудник банка из Златоуста, укравший из банкомата три миллиона рублей, осужден всего на 2,5 года

В Челябинской области судом Златоустовского городского округа вынесен обвинительный приговор сотруднику банка, который с подельником разворотил кувалдой банкомат и похитил оттуда три миллиона рублей. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 2,5 лет.

Преступление было совершено в помещении круглосуточной зоны дополнительного офиса одного из банков, расположенного по улице Строителей. Являясь сотрудником организации сервисного обслуживания банка, в силу исполнения служебных обязанностей, хорошо зная устройство банкоматов, ночью 14 февраля 2019 года с неустановленным лицом, в помещении круглосуточной зоны обслуживания банка сорвал камеры видеонаблюдения, установленные на потолке помещения, повредил камеры видеонаблюдения, установленные на банкомате и терминале, используя кувалду открыл сейфовую часть банкомата, откуда похитил денежные средства в сумме 3 154 000 рублей.

«Сотрудниками отдела уголовного розыска златоустовского ОМВД при содействии коллег из управления уголовного розыска ГУ МВД региона в ходе проведенных мероприятий подозреваемый был задержан. Оперативники выяснили, что профессиональная деятельность взломавшего банкомат мужчины связана с обслуживанием данных аппаратов», - сообщила официальный представитель ОМВД России по городу Златоусту Ольга Аристова.

По ходатайству следователя ему избиралась мера пресечения в виде заключения под стражу. Для возмещения причиненного ущерба на квартиру, машину и другое имущество задержанного был наложен арест на общую сумму свыше трех миллионов рублей.

Добавим, вор был задержан полицейским Златоуста совместно с сотрудниками управления уголовного розыска ГУ МВД по Челябинской области.