20.07.2021
В Челябинской области задержаны браконьеры за охоту в заказнике
20.07.2021
Светофоры на Университетской набережной перестанут работать «по требованию» пешеходов
20.07.2021
Сотрудники ДПС доставили в больницу младенца, потерявшего сознание
20.07.2021
Проект «Грани.Out» ломает стереотипы и воспевает свободу самовыражения
20.07.2021
Челиндбанк проводит акцию по ипотечному кредитованию
20.07.2021
В Челябинске запланирована реконструкция 25 трамвайных платформ
Сотрудники ДПС доставили в больницу младенца, потерявшего сознание
19.07.2021
В Челябинской области снова пресечены продажи фальшивых антиковидных справок
15.07.2021
В Челябинской области за мошенничество задержан начальник ЧОП, возможно, связанный с коррупционным делом в ПФР
15.07.2021
В Коркино женщина перевела мошенникам почти полтора миллиона рублей
14.07.2021
В Челябинске прошли обыски у главы регионального ПФР
Строящуюся в Челябинске набережную за «Мегаполисом» уже облюбовали горожане
19.07.2021
За 5 лет число мест в санаториях Челябинской области сократилось почти на 10%
19.07.2021
В августе начнут строить дома для пострадавших от пожара жителей Карталинского района
18.07.2021
Спровоцирует ли пандемия коронавируса рост сердечно-сосудистых заболеваний
16.07.2021
В Челябинской области за мошенничество задержан начальник ЧОП, возможно, связанный с коррупционным делом в ПФР
15.07.2021