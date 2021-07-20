Сотрудники ДПС доставили в больницу младенца, потерявшего сознание

Инспекторы ДПС, осуществляющие надзор за дорожным движением на трассе Челябинск-Новосибирск, по просьбе родителей помогли в кратчайшее время доставить младенца, потерявшего сознание, в больницу. Там ребенку оказали необходимую помощь. Об этом рассказали сегодня, 20 июля, в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Инцидент произошел несколько дней назад. К сотрудникам ДПС на 28 километре автодороги Челябинск-Новосибирск подошел взволнованный водитель. Мужчина сообщил, что его 9-месячный ребёнок находится в автомобиле в бессознательном состоянии.

«Полицейские, оценив ситуацию незамедлительно перенесли ребёнка в патрульный автомобиль и совместно с его родителями, используя специальную светозвуковую установку, в кратчайшее время доставили в ближайшую больницу Челябинска. Полицейские заранее связались с медперсоналом и объяснили, что младенцу срочно требуется помощь», - рассказали в пресс-службе ведомства.

Сейчас жизни и здоровью малыша ничего не угрожает.

Отец ребёнка искренне поблагодарил полицейских за оперативность и профессионализм, подчеркнув, что выигранные благодаря сотрудникам полиции минуты возможно спасли его ребёнку жизнь.

Также в адрес регионального ГУ МВД России поступило благодарственное письмо от жителей Красноармейского района, в котором они выразили благодарность экипажу полка ДПС в составе инспекторов ДПС лейтенантов полиции Дениса Долгих и Василь Жиганшина.