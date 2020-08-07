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Сотрудники ФСБ России задержали в Челябинской области подпольных изготовителей боевого оружия

Происшествия
Сегодня, 10:39
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Сотрудниками ФСБ России совместно с Росгвардией пресечен канал незаконного сбыта оружия. В пяти регионах страны, в том числе и в Челябинской области, задержано 25 человек, причастных к изготовлению боеприпасов и переделки гражданского оружия в боевое.

Задержания нелегальных оружейников прошли в Москве, Санкт- Петербурге, Белгородской, Тюменской и Челябинской областях.

«В результате проведенных скоординированных мероприятий из незаконного оборота изъято 116 единиц боевого и гражданского с восстановленными боевыми свойствами огнестрельного оружия», - сообщили в пресс-службе ФСБ Росссии.

В частности, силовиками были изъяты пулеметы, автоматы, пистолеты-пулеметы, винтовки, карабины, револьверы и пистолеты, а также осколочные гранаты, около 6500 патронов, десять взрывателей различных модификаций, около пяти килограммов пороха и восемь приспособлений для бесшумной стрельбы.

В итоге работы сотрудников ФСБ прекращена деятельность 12 подпольных мастерских по модернизации оружия и производству патронов.

 

 

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