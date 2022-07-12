Сотрудники ФСБ защищают южноуральцев от тайных «наблюдателей»

Сотрудники управления ФСБ России по Челябинской области защищают жителей региона от тайных «наблюдателей», коими являются специальные технические средства, предназначенные для негласного получения информации.

Так, Миасский городской суд осудил местную жительницу, задержанную сотрудниками УФСБ при незаконном сбыте портативной видеокамеры, предназначенной для скрытой съемки.

«С помощью данного прибора возможно негласно получать и накапливать информацию, отнесенную к личной, семейной, коммерческой или иной охраняемой законом тайне», - пояснили в пресс-службе управления ФСБ России по Челябинской области.

Городской суд Миасса признал женщину виновной по статье 138.1 УК РФ «Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации» и приговорил ее к ограничению свободы сроком на восемь месяцев.

В пресс-службе регионального управления ФСБ напомнили, что за аналогичное преступление в 2021-м году городской суд Златоуста вынес приговор жителю Челябинской области, незаконно сбывшему миниатюрную видеокамеру, «встроенную» в детскую игрушку.

Как рассказал агентству «Урал-пресс-информ» эксперт по техническим средствам Игорь Цветков, что использование данных спецсредств является нарушением неприкосновенности частной жизни, конституционных прав человека, в отношении которого ведется скрытая съемка.

В своей деятельности сотрудникам регионального управления ФСБ приходилось не раз выявлять преступления, связанные с такими спецсредствами, которые бывали спрятаны, например, в часах, зажигалках, компьютерной мыши – в нее вставлялась сим-карта. Одним словом, средства слежки за ничего не подозревающим объектом были закамуфлированы под безобидные бытовые предметы, как, например, в Златоусте, когда видеокамеру спрятали в игрушку.

Игорь Цветков пояснил, что самым опасным (и, к счастью, довольно редким – по причине дороговизны) является кодграббер – специальное электронное устройство, предназначенное для взлома охранной системы автомобиля. Цена этого устройства весьма высока: от 500 тысяч рублей и выше – кодграббер, способный принимать и перекодировать сигналы, может стоить и миллион, и больше.

«Благодаря» такому устройству можно вскрыть, обчистить и угнать автомобиль. По причине высокой стоимости обычному воришке такое «чудо», конечно, не по карману.

Отметим, специальные технические средства разрешено продавать лишь при наличии соответствующей лицензии и только покупателям из числа субъектов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. В противном случае последует наказание.