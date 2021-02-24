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Сотрудники МЧС спасли водителей девяти застрявших на трассе грузовиков

В Челябинской области сегодня вечером, 25-го февраля, сотрудники МЧС пришли на помощь водителям девяти грузовых автомобилей, попавших в затор на участке автодороги Ржавка - Смеловский Верхнеуральского района.

Узнав о случившемся, они оперативно проследовали к месту происшествия. К участку затора отправились пожарно-спасательный расчет и автогрейдер. С водителями поддерживалась связь – сотрудники ГУ МЧС по Челябинской области выяснили, что у них имеется запас топлива.

В настоящее время работы по стабилизации обстановки на южных трассах региона продолжаются.

Вечером 25-го февраля подразделениями МЧС с мест заторов на автодорогах южной части Челябинской области был эвакуирован 1521 человек. Проведена эвакуация 303-х автомобилей из снежных заносов.