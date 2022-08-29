Сотрудники полиции Златоуста оперативно нашли пропавшую девочку

Сотрудники полиции Златоуста (Челябинская область) оперативно нашли пропавшую девятилетнюю девочку, которая ушла из дома около половины четвертого дня 28-го августа. В течение нескольких часов местонахождение ребенка было неизвестно.

Как рассказали агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, поиском девочки занимался личный состав наружных служб ОМВД России по Златоустовскому городскому округу, сотрудники экстренных служб и волонтеры.

Полицейские обходили дворы, расспрашивали соседей, проверяли места возможного появления девочки. Также были задействованы возможности средств массовой информации и ресурсов сети Интернет, где были опубликованы фотографии пропавшей Айгуль с описанием ее примет.

Около десяти часов вечера 28-го августа девочку нашли. Она находилась на улице в другом районе города. Дочку передали родителям, полицейские провели с семьей профилактическую беседу.