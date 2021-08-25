Спасатели Челябинской области нашли тело утонувшей в Сугояке женщины

Спасатели мобильного отряда поисково-спасательной службы Челябинской области спустя два дня непрерывных поисков нашли тело 58-летней женщины, утонувшей в озере Сугояк (Красноармейский район) 22-го августа.

Поиск вёлся как пешим ходом (было обследовало свыше десяти километров береговой линии), так и с использованием плавсредств (с применением картплоттера и «кошек»).

«Ветер и волна потребовали значительно расширить район поиска. В ходе проведения работ тело утонувшей было обнаружено в ста метрах от берега, транспортировано на берег и передано сотрудникам полиции», - сообщили в поисково-спасательной службе региона.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», 58-летняя женщина исчезла из видимости во время заплыва. Пропавшая была в хорошей физической форме и ранее неоднократно преодолевала дистанцию от берега - до берега протяженностью около двух километров. Но в этот раз с дистанцией не справилась.

Спасатели напоминают, что во избежание несчастных случаев важно соблюдать меры личной безопасности на воде, не заходить в нее при плохом самочувствии, не допускать пребывания детей без присмотра взрослых.

В жару важно снизить физические нагрузки. Высокие температуры, в первую очередь, опасны для маленьких детей, людей с хроническими заболеваниями и пожилых граждан.