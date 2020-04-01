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Спасатели Миасса вызволили из снежного плена любителей прогулок по бездорожью

Происшествия
01.04.20 10:44

Спасатели Миасского отряда областной службы (Челябинская область) вызволили из снежного плена любителей бездорожных прогулок на авто. Автомобилисты пытались самостоятельно выбраться, но все их попытки закончились провалом.

Группа из трех мужчин, прихватив шестилетнего малыша, отправилась на автомобиле Toyota Land Cruiser покорять гору Ицыл. Не доехав до пункта назначения, внедорожник застрял в снегу. При попытке вытащить автомобиль сломалась лебедка и было пробито колесо. После установки запаски все попытки выехать также обернулись провалом и разряженным аккумулятором. Тогда мужчины сообщили по телефону друзьям о случившемся происшествии и передали координаты GPS.

"Вызволять путешественников направился Mitsubishi Pajero, который также застрял, не доехав до друзей около трех километров. Тогда водитель на волокушах по снегу доставил запасной аккумулятор товарищам и вернулся откапывать свой автомобиль. К спасательной операции присоединился еще один внедорожник. Но экипаж третьей группы, быстро поняв, что связи с друзьями нет и в темное время суток их вылазка не увенчается успехом, обратился за помощью к спасателям", - сообщили в областной поисково-спасательной службе.

Дежурная смена спасателей Миасса прибыла на место дислокации третьей группы в районе реки Сухокаменка. Совместно с любителями бездорожья они приступили к эвакуации автомобилей по порядку их "заточения" в снежном плену. В итоге все внедорожники были вызволены и колонной прибыли в город.

 

Фото поисково-спасательной службы Челябинской области

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