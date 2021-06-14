Спасатели Миасского отряда пришли на помощь сапсерфингисту и квадроциклисту

Спасатели Челябинской области в эти выходные без работы не оставались: 13-го июня помогали сапсерфингисту из Екатеринбурга, днем ранее, 12-го июня, спасали квадроциклиста.

Как сообщили в областной поисково-спасательной службе, около часа дня воскресенья к спасателям обратились спортсмены из соседнего региона. Как оказалось, один из них во время катания на озере Тургояк повредил спину.

Эвакуировать товарища с острова Чайка, на котором остановилась команда, собственными силами не представлялось возможным. Транспортировку по воде произвели сотрудники ГИМС, также прибывшие на вызов.

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От берега и до автомобиля скорой медицинской помощи 30-летнего пострадавшего несли спасатели Миасского отряда, а далее помощь ему оказывали уже медицинские работники.

А в субботу Миасский отряд работал в связке с коллегами из Башкортостана, спасая 47-летнего челябинца, который во время катания на квадроцикле по хребту Нурали не справился с управлением и опрокинулся, получив серьезную травму.

По сигналу о ЧП на место происшествия одновременно выехали Миасский отряд и спасатели Башкортостана. Осмотр пострадавшего показал, что у него сломана нога.

Совместными усилиями восемь спасателей и два фельдшера скорой помощи подстанции Белорецк оказали квадроциклисту первую помощь, иммобилизовали поврежденную ногу и на носилках пронесли раненого с хребта до автодороги, где его ожидали медики.