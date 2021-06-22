Спасатели нашли пропавшую бабушку из Усть-Катава

Спасатели Усть-Катава (Челябинская область) нашли 87-летнюю бабушку, которая отправилась в лес за ягодами и грибами. Она самостоятельно вернулась в город и спокойно прилегла поспать на одной из улиц.

Об этом рассказала пресс-секретарь поисково-спасательной службы Челябинской области Марина Яковлева.

«Бабушка была обнаружена в черте города. Она мирно спала. Ее здоровью ничего не угрожает», - сообщила Яковлева.

Напомним, спасатели Усть-Катавского отряда областной поисково-спасательной службы два дня искали 87-летнюю женщину. Бабушка проживает в квартире одна, очень любит ходить за ягодами в лес. Она ушла на «тихую» охоту и обнаружилась только через несколько дней.