22.06.2021
Автомобиль «Урал» отправили в Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет
22.06.2021
В Челябинске маршрутка сбила велосипедиста
22.06.2021
В Челябинской области число подтвержденных случаев ковида превысило 65 тысяч
22.06.2021
Житель Магнитогорска нашел в палисаднике почти семь килограммов ртути
22.06.2021
Спасатели нашли пропавшую бабушку из Усть-Катава
22.06.2021
В Магнитогорске выпала из окна годовалая девочка
Спасатели нашли пропавшую бабушку из Усть-Катава
В центре Челябинска только что положенный асфальт снова вскрывают
21.06.2021
Администрация Челябинска пока «замалчивает» мнение экспертов по реконструкции Комсомольского проспекта
21.06.2021
В понедельник - День летнего солнцестояния
20.06.2021
В воскресенье у православных большой праздник - День Святой Троицы
19.06.2021
В Челябинской области ковид отменяет Сабантуи
18.06.2021