Спасатели завершили поиск пропавшего на озере Куяш туриста из Свердловской области

Спасатели завершили поиски 64-летнего туриста из Свердловской области, который пропал на южноуральском водоеме – озере Куяш – 25 августа.

Мужчина отдыхал на местной базе отдыха вместе с семьей, в злополучный день он взял лодку и утром отправился на рыбалку. Ближе к обеду его родные увидели лишь пустую лодку. Были начаты поиски, которые осложнялись тем, что свидетелей случившегося не оказалось, а также сложными погодными условиями, сильным ветром. Кроме прочего, исследовать пришлось большие пространства – площадь акватории озера Куяш превышает 20 квадратных километров.

Шесть дней родственники 64-летнего мужчины и спасатели Кыштымского отряда областной поисково-спасательной службы не останавливали поисковые работы – вчера, 30 августа, тело погибшего было обнаружено на противоположном берегу водоема у кромки трехметровых зарослей камыша.

Погибшего транспортировали на берег и передали родственникам. Причина и обстоятельства гибели гостя из Свердловской области устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

В поисково-спасательной службе Челябинской области отмечают, что на прогулку погибший вышел со спасательным жилетом, однако по неизвестной причине не надел его.