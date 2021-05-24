24.05.2021
Спасатели завершили поиски уральского туриста, пропавшего в горах Абхазии
24.05.2021
За сутки ковид оборвал жизни девяти южноуральцев
24.05.2021
Наталья Котова поручила главам районов Челябинска провести полный анализ ситуации с призывом
24.05.2021
СК возбудил уголовное дело после смерти женщины, упавшей в открытый коллектор
24.05.2021
В Челябинске на футбольном поле в Калининском районе сделают беговые дорожки
24.05.2021
Две школьные команды Челябинской области представят регион на «Президентских состязаниях»
Спасатели завершили поиски уральского туриста, пропавшего в горах Абхазии
Проект метротрама в Челябинске будет завершен в 2024 году. Подробности
21.05.2021
Златоустовская «Динамо-Уралочка» - один из флагманов южноуральского спорта
21.05.2021
Красота! Ринат Кучитаров показал свою любимую развязку в Челябинске
21.05.2021
Замминистра прокомментировал перспективы платных парковок в Челябинске
20.05.2021
Сомнений нет: «Строймеханизация» закончит набережную Миасса за филармонией в срок
19.05.2021