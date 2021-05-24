Спасатели завершили поиски уральского туриста, пропавшего в горах Абхазии

В Абхазии окончены поиски пропавшего в верховьях реки Гумиста туриста из Екатеринбурга – 64-летнего Владимира Ульянова. Мужчину так и не нашли, сообщили в пресс-службе МЧС Абхазии.

«Поисково-спасательная операция в верховьях реки Гумиста завершена. Спасатели МЧС Абхазии вместе с инструктором Анной Гилевой достигли места предполагаемого нахождения туриста Владимира Ульянова на перевале Химса, а затем отработали обратный маршрут из высокогорной зоны к побережью. Однако поиски, которые велись с 12 мая, не дали никаких результатов», - прокомментировали в пресс-службе.

Напомним, группа туристов из Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Челябинска и Санкт-Петербурга отправилась в верховье реки Гумиста.

В среду, 12 мая, в 11:20 минут в МЧС Абхазии поступило сообщение о том, что тургруппа пытается самостоятельно спуститься с высокогорья, однако один из туристов этого сделать не может и ему нужна помощь.

Спасатели доставили основную тургруппу в Сухум. Инструктор Анна Гилева пояснила, что один из участников – Владимир Ульянов – был физически не готов к походу.

«Оставили человека на перевале в палатке с едой. Сказали никуда не уходить», - рассказала Анна Делева.

После чего основная тургруппа пошла в радиальный выход с одной ночевкой. Но там их настигла непогода. Они стали спускаться вниз, но сбились с пути. Тогда они приняли решение спуститься к побережью и обратиться за помощью к спасателям.

Спасатели тщательно обследовали местность, где, по данным тургруппы, должен был находится Владимир Ульянов. Но никаких результатов не было. Поиски Владимира Ульянова велись 12 дней.