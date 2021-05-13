Туристы из Челябинска, которых МЧС искало в горах Абхазии, вышли на связь

В горах Абхазии группа туристов из России, в число которой вошли челябинцы, вышли на связь со спасателями МЧС. Ранее они сигнализировали о том, что не могут самостоятельно спуститься с высокогорья и им нужна помощь.

Группа туристов из Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Челябинска и Санкт-Петербурга отправилась в верховье реки Гумиста.

Как сообщили в МЧС Абхазии, 12 мая в 11.20 к ним поступило сообщение, что один из туристов не может самостоятельно спуститься с высокогорья, и ему требуется помощь.

В этот же день абхазские спасатели, получив ориентировочные координаты местонахождения туриста, отправились на его поиски. Облет территории никаких результатов не дал.

Поисково-спасательный отряд МЧС Абхазии отправился на встречу спускающейся группе. Сегодня, 13 мая, стало известно, что состояние туристов не вызывает опасения.

«Россияне и абхазские спасатели должны встретиться в районе СухумГЭС. В верховьях реки Гумиста еще остается один из туристов, не спустившийся с основной группой. После того, как основная часть российских туристов встретится с абхазскими спасателями будет определен дальнейший ход поисково-спасательной операции», - сказали в МЧС Абхазии.

Фото и видео: МЧС Абхазии