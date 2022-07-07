Суд постановил арестовать директора челябинского МУПа Илью Зарипова

В Челябинске сегодня, седьмого июля, суд отправил в СИЗО подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере директора МУП «Коммет» Илью Зарипова.

Ходатайство следователя об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу поддержала прокуратура.

Как отмечают в пресс-службе надзорного ведомства, Зарипов обвиняется по части шестой статьи 290 УК РФ. Обвинение ему было предъявлено накануне, шестого июля, о чем сообщало следственное управление СК России по Челябинской области.

После задержания сотрудниками регионального управления ФСБ, которые выявили данное преступление и осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела в отношении Зарипова, директор МУП был задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Теперь его отправили в СИЗО, где он проведет, минимум, два месяца – до пятого сентября текущего года.

Отметим, следствие полагает, что директор «Коммета» в июле текущего ода получил сто тысяч рублей от бизнесмена – это была лишь малая часть заранее оговоренной суммы взятки, которая должна была составить два миллиона 300 тысяч рублей.

За эти деньги Зарипов собирался совершить действия, входящие в его служебные полномочия при исполнении и оплате ранее заключенного договора, уточнили в прокуратуре Челябинской области.