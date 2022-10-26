Суд обязал министерство дорожного хозяйство Челябинской области сделать дорогу

То яма, то канава: по иску прокурора Октябрьского района (Челябинская область) суд обязал министерство дорожного хозяйства и транспорта региона привести в порядок дорогу «Октябрьское - Крутоярский - Петровский».

Установлено, что автомобильная дорога «Октябрьское - Крутоярский - Петровский» протяженностью свыше десяти километров не отвечает требованиям безопасности дорожного движения. Проезжая часть имеет дефекты в виде выбоин, просадок и другие многочисленные повреждения.

«Прокурор района обратился в суд с требованием возложить на министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области обязанность обеспечить транспортную безопасность в отношении объекта транспортной инфраструктуры», - сказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Решением Советского районного суда Челябинска исковое заявление прокурора удовлетворено, на министерство дорожного хозяйства и транспорта региона возложена обязанность в течение шести месяцев со дня вступления решения в законную силу надлежащим образом организовать проведение работ по приведению дороги в соответствие с требованиями ГОСТ.