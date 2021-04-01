01.04.2021
Южноуральцы рассказали о том, как разыгрывают коллег первого апреля
01.04.2021
Коронавирус продолжает уносить жизни южноуральцев
01.04.2021
Первого апреля челябинские клоуны никого не оставят с носом
01.04.2021
В суд направлено уголовное дело в отношении жителя Екатеринбурга, который дал взятку сотруднику ГИБДД
01.04.2021
Суд обязал привести в порядок разрушенные здания в челябинском бору
01.04.2021
«Уральская молния» приглашает челябинцев на ночной сеанс массового катания
31.03.2021
В Златоусте работает и.о. прокурора Челябинской области Павел Вепрев
30.03.2021
Главе Советского района Челябинска внесли представление за свалку мусора
30.03.2021
В Коркино с предприятия взыскали 300 тысяч рублей за переломы у рабочего
26.03.2021
В Аше поймали и осудили мужчину, купившего поддельную купюру
Дума Челябинска инициирует проверку информации о двойном гражданстве депутата Мительмана
31.03.2021
ФАП в поселке Луговой Красноармейского района так и не начал принимать пациентов
31.03.2021
Челябинская область получит федеральную помощь на строительство больниц
31.03.2021
Минстрой: Школа в Тугайкуле будет построена в срок
30.03.2021
Южноуральцы интересуются у губернатора: Будут ли в этом году выпускные балы?
29.03.2021