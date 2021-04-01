Суд обязал привести в порядок разрушенные здания в челябинском бору

В Челябинске суд по иску прокурора обязал собственника зданий без окон и дверей привести их в порядок. Разрушенные объекты находятся в городском бору.

Прокуратура Центрального провела проверку содержания земельного участка и нежилых зданий по адресу улица Лесопарковая, 2 «б».

«Установлено, что здания по вышеуказанному адресу не эксплуатируются, двери и окна отсутствуют, прилегающая территория не огорожена, при этом имеется свободный доступ внутрь зданий, кроме того, в зданиях и на прилегающей территории находится мусор», - рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Организации, которая является собственником здания, внесли представление об устранении нарушений закона.

Так как собственник проигнорировал представление, прокуратура обратилась в Ленинский районный суд с требованием принять меры. Чтобы закрыть доступ для людей в нежилые разрушенные здания, а также благоустроить территорию.

Суд удовлетворил требования прокурора. Исполнение судебного решения поставлено на контроль.

Фото: скрин google.com/maps