Суд отправил в колонию поджигателя исторического особняка в Челябинске

Центральный райсуд Челябинска вынес приговор 23-летнему мужчине, который поджег объект культурного наследия регионального значения «Доходный дом Пчелина». Огонь практически полностью уничтожил исторический особняк.

Установлено, что вечером 9 августа 2019 года мужчина поджег объект культурного наследия из хулиганских побуждений.

«В результате пожара дом был уничтожен на 86 процентов, собственнику здания причинен материальный ущерб в размере свыше 4,3 миллиона рублей», - рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Суд назначил челябинцу три года и шесть месяцев колонии общего режима. Кроме того, удовлетворены исковые требования потерпевшей стороны о возмещении суммы ущерба.

Напомним, дом Пчелина по адресу Труда, 56 загорелся в ночь с 9 на 10 августа 2019 года. Огонь быстро распространился на площади 300 квадратных метров. У здания полностью выгорела крыша. Пожарные работали на месте по повышенному номеру сложности.

После происшествия выдвинули две версии: неосторожное обращения с огнем при проведении ремонтных работ и поджог. Но и.о. председателя госкомитета охраны объектов культурного наследия региона опроверг информацию о ремонте в здании. После чего в полиции возбудили уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества путем поджога (ч. 2 ст. 167 УК РФ).