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Судьба экс-мэра Челябинска пока не решена

Суд продлил Евгению Тефтелеву меру пресечения и отложил рассмотрение дела

Происшествия
Сегодня, 18:02
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Автор: 
Инна Шемаева

В Центральном районном суде Челябинска сегодня, 22-го сентября, стартовал судебный процесс по уголовному делу в отношении бывшего главы города Евгения Тефтелева, обвиняемого в махинациях при строительстве школы в Парковом.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе райсуда, сегодня суд лишь рассмотрел вопрос о продлении ему меры пресечения.

«Мера пресечения в виде домашнего ареста продлена. Заседание для рассмотрения дела по существу отложено до восьмого октября текущего года», - сказали в суде.

Напомним, бывший глава Челябинска Евгений Тефтелев обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью пятой статьи 290 УК РФ «Получение взятки».

По данным следствия, в период 2015-2019 годов обвиняемый в группе со вторым участником преступной деятельности (бывшим начальником управления капитального строительства администрации Челябинска Евгенией Пашковым) получил взятку частями на сумму 2,5 миллиона рублей от представителя коммерческой организации за обеспечение общего покровительства при размещении, заключении и исполнении муниципальных контрактов, связанных со строительством объектов недвижимости на территории областного центра.

Преступления выявлены сотрудниками регионального управления ФСБ России, которые осуществляли оперативное сопровождение уголовного дела.

Евгений Тефтелев заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием. Дело в отношении него будет рассмотрено в особом порядке.

Напомним, предшественник Тефтелева на посту главы южноуральской столицы Сергей Давыдов также находился под следствием. Как ни старалась прокуратура Челябинской области доказать вину высокопоставленного чиновника, в итоге суд решил, что Давыдов ни в чем не виноват.

 

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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