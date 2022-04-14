Суд продлил срок содержания под стражей замминистра здравоохранения Челябинской области

Заместитель министра здравоохранения области Александр Кузнецов, подозреваемый в злоупотреблении должностными полномочиями при закупках медицинского оборудования, останется под стражей еще почти на два с половиной месяца.

Соответствующее решение принял Тракторозаводский районный суд Челябинска в четверг, 14 апреля.

Как сообщили агентству в суде, срок содержания под стражей в отношении Александра Кузнецова продлен на два месяца и 10 дней – до 27 июня 2022 года.

Напомним, Александр Кузнецов был задержан сотрудниками УФСБ 18 февраля 2022 года. В этот же день в министерстве прошли обыски, в ходе которых силовики изъяли документы. Чиновнику предъявлено обвинение предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).

В отношении Александра Кузнецова 19 февраля суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, то есть до 18 апреля 2022 года.

По данным следствия, в период с первого марта 2020 года по 29 июля 2020 года Александр Кузнецов, занимая должность замминистра здравоохранения Челябинской области, используя свои служебные полномочия, вступил в сговор с лицами из руководства ЗАО «Медсервис-Регион» и аффелированными с ней несколькими компаниями и заключил контракты на поставку рентгеновских компьютерных томографов по заведомо необоснованно завышенной стоимости. Общая сумма сделок - 141 миллион рублей (с ООО «Урал Мед Резерв» - на 47 миллионов, с ООО «Регион-Сервис» - на 47,5 миллиона, с ООО «Медпроект-Зауралье» - на сумму 46,5 миллиона рублей). Сумма ущерба для бюджета составила более 63 миллионов рублей.