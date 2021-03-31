Суд снизил срок полицейскому, получавшему взятки от похоронщиков

Челябинский областной суд, рассмотрев в апелляционном порядке уголовное дело в отношении полицейского Владислава Гуськова, изменил приговор Усть-Катавского городского суда от 22 октября 2020 года, которым Гуськов был признан виновным в получении взятки от похоронщиков.

Судебная коллегия по уголовным делам областного суда исключила из приговора отягчающее обстоятельство (совершение преступления сотрудником ОВД), снизив в связи с этим основное наказание с трех до двух лет лишения свободы, а дополнительное – в виде лишения права занимать определенные должности – с трех лет до двух лет шести месяцев. Об этом сообщили в пресс-службе Челябинского областного суда.

Напомним, что Гуськов, находясь на должности начальника смены дежурной части ОМВД России по Усть-Катаву , в сентябре 2016- апреле 2018 года получил от директора организации, занимающейся ритуальными услугами, взятку на общую сумму 21 тысячу рублей за предоставление ей сведений об умерших людях и их родственниках.