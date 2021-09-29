Судебные приставы: пенсию для сироты в счет долга списал банк

После появления информации в СМИ о том, что в Челябинске у сироты после возбуждения исполнительного производства списали пенсию по потере кормильца, судебные приставы региона решили рассказать о том, кто отвечает за списание денег с банковских счетов. Оказывается, это банки.

В ходе исполнительного производства должностные лица федеральной службы судебных приставов не списывают доходы, а также социальные выплаты, обладающие иммунитетом.

К выплатам социального характера относятся денежные суммы, выплачиваемые в возмещение вреда, причиненного здоровью, различные компенсационные и единовременные выплаты, социальные пособия, в том числе пособия гражданам, имеющим детей, средства материнского (семейного) капитала.

«В соответствии со статьей 70 указанного Федерального закона судебный пристав-исполнитель направляет в банк постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, не обладающие иммунитетом.

Обязанность по соблюдению ограничений, обременений в отношении денежных средств, в том числе доходов, имеющих иммунитет в силу закона, возложена в соответствии с законодательством об исполнительном производстве на банки или иные кредитные организации», - сообщили в пресс-службе судебных приставов Челябинской области.



В случае списания банком или иной кредитной организацией денежных средств, обладающих иммунитетом, и их перечисления на депозитный счет подразделения судебных приставов, необходимо обратиться с соответствующими подтверждающими документами к судебному приставу-исполнителю, который примет меры по возврату денежных средств.

Напомним, в Челябинске у сироты забрали пенсию, которую он получал после гибели родителей.Прокуратура Тракторозаводского района в судебном порядке добилась возврата денег.Эти денежные средства предназначались несовершеннолетнему и не могли быть удержаны в счет погашения долгов отца.