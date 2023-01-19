Текслер – о прорыве коллектора в Бакале: Когда в ситуацию вникаешь, диву даешься, как такое может быть

Власти Саткинского муниципального района пытались скрыть проблему с городским коллектором в Бакале, но в новогодние каникулы она вышла на федеральный уровень. Губернатор Челябинской области, которого своевременно не проинформировали об аварийной ситуации, раскритиковал местные власти за нерасторопность и скрытность и потребовал оперативно реагировать на каждый коммунальный инцидент.

Напомним, в результате непринятия мер к очистке городского коллектора еще в ноябре-декабре 2022 года канализационные стоки стали затапливать подвалы многоквартирных домов и подбираться к объектам социальной инфраструктуры, зловонные потоки бежали по улицам города и люди вынуждены были дышать этих запахом.

Обслуживанием систем канализации в Бакале занимается ООО «Водоотведение», которое находится в ожидании банкротства. «В Бакале концессионер по водоотведению бросил выполнять свои обязательства, причем все это длилось несколько месяцев», - констатировал губернатор на первом в 2023 году областном совещании с главами. Городские власти оперативно не отреагировали и не внесли этот случай в Систему мониторинга и контроля аварий.

Жители города пытались решить вопрос на местном уровне, но им этого не удалось, и они обратились за содействием к председателю СК России Александру Бастрыкину в Приемную «ВКонтакте».

«Саткинский район не занимался этим вопросом, спустил на уровень поселения, не обращался в минстрой. В Новый год тема уже вышла на региональный и федеральный уровни», - раскритиковал губернатор нерасторопные действия главы Саткинского района, которые привели к неприятным последствиям.

Местные власти активизировались лишь после того, как в новогодние каникулы Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по сообщениям о ненадлежащем оказании услуг по водоотведению в Бакале. В городе был введен режим повышенной готовности.

В первый рабочий день 2023 года, девятого января, на аппаратном совещании губернатор Текслер заявил, что он «отправил сотрудников минстроя совместно с прокуратурой и следственным комитетом разобраться в причинах этой коммунальной аварии, у которой, однозначно, есть фамилии и имена тех, кто несет ответственность».

«Когда в каждую из таких ситуаций вникаешь и разбираешься, правда, диву даешься, как такое может быть, и информация скрывается, "Инцидент" открыли – "Инцидент" закрыли, все в порядке. Выясняется, два месяца ничего не в порядке», - возмутился губернатор на областном совещании с главами 18 января.

Он поручил своему заместителю, отвечающему за ЖКХ, Сергею Шалю, министру строительства и инфраструктуры области Юлию Элбакидзе, а также территориальным замам надо наводить порядок системно.

Губернатор напомнил главам территорий о необходимости незамедлительно реагировать на каждый инцидент и оперативно загружать данные об аварийных ситуациях в Систему мониторинга и контроля аварий.

В региональном министерстве строительства и инфраструктуры заверили, что держат на контроле ситуацию в Бакале. «В ходе совместного выездного совещания, в том числе с участием представителей министерства и прокуратуры были подтверждены локальные проблемы очистки канализационных колодцев, коллекторов. В связи с повторными засорениями коллекторов в многоквартирных домах происходит подтопление сточными водами подвальных помещений. В настоящий момент значительная часть канализационных засоров устранена», - отметили в минстрое.

Но и до сих пор СМИ и жителям проблематично получить полную информацию о ситуации в городе.