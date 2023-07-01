С первого июля запущен «Бакальский экспресс»

С первого июля 2023 года в Челябинской области начал курсировать современный «Бакальский экспресс». Он соединил Челябинск и Бакал.

Ранее пригородные поезда не курсировали на участке Златоуст – Бакал. Теперь жители Саткинского района смогут без пересадки добраться в областной центр на комфортном скоростном поезде.

«Бакальский экспресс» - современный подвижной состав нового поколения. Четыре вагонв электропоезда оборудованы эргономичными сидениями, оснащенными USB-портами для зарядки гаджетов, системой климат-контроля, электронными информационными табло.

В головных вагонах созданы условия для проезда людей с ограниченными возможностями, они также оснащены вертикальными креплениями для перевозки велосипедов и экологически чистыми туалетными комплексами.

Система видеонаблюдения позволяет локомотивной бригаде следить за ситуацией в кабинах, салонах, тамбурах, а также снаружи, в том числе на крыше состава.

Из Челябинска поезд будет отправляться в 17 часов 40 минут и прибывать в Бакал в 22 часа 35 минут. Из Бакала (со второго июля) экспресс будет отправляться в три часа 54 минуты утра и приезжать в Челябинск в восемь часов 57 минут. Время в пути – около пяти часов. Остановки: Полетаево-1, Чебаркуль, Миасс-1, Златоуст, Баритная, Тундуш, Бердяуш, Сатка.

Стоимость проезда на полный маршрут 818,4 рубля. Оформить проездные документы на поезд можно в пригородных кассах, терминалах самообслуживания, а также онлайн с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам». Билеты продаются без указания мест, уточнили в ЮУЖД.