30.06.2023
Анонсы событий и мероприятий на выходные, 1 и 2 июля
30.06.2023
Преображение челябинской Свободы
30.06.2023
Дело экс-глава Катав-Ивановска передано в суд
30.06.2023
Народный фронт сообщил о горах человеческих фекалий под окнами жилого дома в Троицке
30.06.2023
Школьников Челябинской области бесплатно научат создавать мультфильмы
30.06.2023
В Челябинске оперативно демонтировали ларек-«нелегал» на Комсомольском проспекте
С первого июля запущен «Бакальский экспресс»
30.06.2023
ЮУЖД обеспокоена увеличением количества случаев травмирования граждан в Челябинской области
29.06.2023
На ЮУЖД торжественно открыли трудовой семестр студотрядов
21.06.2023
Между Челябинском и Бакалом начнет курсировать пригородный экспресс
21.06.2023
Первый контейнерный поезд в Саудовскую Аравию отправился с ЮУЖД по коридору «Север - Юг»
С первого июля в поликлиниках Челябинской области начнут работать психологи
30.06.2023
Среднемесячная концентрация формальдегида в воздухе Челябинска превысила норму в 2,6 раза
30.06.2023
На Южный Урал возвращается жара
29.06.2023
В Челябинске выбирают самого быстрого, ловкого, сильного и полезного робота
28.06.2023
Сегодня мусульмане России празднуют Курбан-байрам
28.06.2023