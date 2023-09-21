В Бакале ненадлежащая работа системы водоотведения привела к возбуждению уголовного дела о мошенничестве

В Бакале (Челябинская область) ненадлежащая работа системы водоотведения привела к возбуждению уголовного дела по части второй статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

Дело возбуждено по поручению заместителя генпрокурора РФ Сергея Зайцева, который ранее поручал аппарату прокуратуры региона провести проверку по сообщениям средств массовой информации о нарушениях в жилищно-коммунальной сфере Бакала (жители жаловались на подтопление города канализационными стоками, отсутствие ливневой канализации, просчеты в содержании многоквартирных домов).

«По итогам проведенных надзорных мероприятий выявлены многочисленные нарушения закона, послужившие основанием для принятия комплекса мер прокурорского реагирования», - отмечают в надзорном ведомстве Челябинской области.

В связи с просчетами со стороны администрации Бакальского городского поселения при предоставлении гражданам коммунальных услуг, непроведением капитального ремонта сетей, непринятием мер к взысканию ущерба, причиненного ненадлежащим исполнением концессионного соглашения, прокурор внес главе муниципалитета представление об устранении нарушений закона.

«Для защиты прав жителей многоквартирных домов по улицам Строителей и Железнодорожной прокурор внес представление руководителю обслуживающей организации, потребовав принять меры к надлежащему содержанию общего имущества», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Акт реагирования незамедлительно рассмотрен и удовлетворен, оперативно проведен ремонт кровли. Выполнение остальных работы находится на ежедневном контроле надзорного ведомства.

Также, по словам Натальи Мамаевой, за нарушение правил содержания и ремонта жилых домов в отношении директора управляющей компании возбуждено дело об административном правонарушении по статье 7.22 КоАП РФ.