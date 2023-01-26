26.01.2023
Челябинец убил домработницу по указке «древних духов»
26.01.2023
В Нязепетровске 16 лет не могли достроить физкультурный комплекс, сейчас дело сдвинулось
26.01.2023
Возбуждено уголовное дело: жительница Челябинска готова объявить голодовку из-за отсутствия горячей воды
26.01.2023
В Челябинске стартовал конкурс «Литературный Stand Up»
26.01.2023
Суд подтвердил законность штрафов ФАС в отношении АО «Южуралмост»
26.01.2023
Бизнесмену-мошеннику, строившему биатлонный комплекс, не удалось смягчить приговор
В Саткинском районе ликвидируют два поселка
23.12.2022
В Челябинской области утвержден порядок назначения нового единого пособия
22.12.2022
ЗСО утвердило создание зеленого пояса вокруг Магнитогорска
22.12.2022
Родители мобилизованных южноуральцев смогут получать единовременную выплату
22.12.2022
Принят главный финансовый документ Челябинской области на 2023 год
В Челябинской области посчитали Татьян, родившихся за последние 18 лет
25.01.2023
В Челябинской области начали закрывать классы на карантин по ОРВИ и гриппу
24.01.2023
Жители Юрюзани жалуются на холод и сырость в квартирах
23.01.2023
С 23 января стартует прием заявок на отсрочку для IT-специалистов
23.01.2023
Открытие цирка в Челябинске вновь откладывается, губернатор просит помощи у вице-премьера
22.01.2023