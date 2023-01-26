В Саткинском районе ликвидируют два поселка

Два населенных пункта - поселки Речная и Брусничный - будут ликвидированы в Саткинском муниципальном районе (Челябинская область).

Соответствующее решение принято депутатами Законодательного собрания региона на заседании 26 января.

Ранее постановления о ликвидации поселений принято Собранием депутатов Саткинского района на основании решений Саткинского и Бакальского городских поселений.

«Причиной принятых решений является отсутствие записей о земельных участках, жилых зданиях и зарегистрированных жителях в похозяйственных книгах Саткинского городского поселения и Бакальского городского поселения», - говорится в пояснительной записке.

Кроме того, поселок Речная, железнодорожная станция, и поселок Брусничный не обозначены в генпланах соответственно Саткинского и Бакальского городских поселений.

В поселках нет жилых домов, магазинов, объектов социального, культурного, бытового назначения, инженерных коммуникаций (сетей электоро-, водо-, газоснабжения), дорожно-транспортной инфраструктуры. И в ближайшее время на территориях этих населенных пунктов не предусматривается строительство жилых, производственных и иных зданий и сооружений.

Жители уехали из поселков (по состоянию на 2022 год все сняты с регистрационного учета). И никакой перспективы возрождения этих населенных пунктов нет, считают чиновники.

Поселки исключены из перечня муниципальных образований Саткинского района. Кроме того, откорректированы границы Саткинского муниципального района, а также входящих в его состав Саткинского и Бакальского городских поселений.