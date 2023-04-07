Текслер – рыбакам: Мужики, не подвергайте себя риску

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер напомнил любителям подледной рыбалки, что сезон уже давно завершился. Он призвал рыбаков не подвергать себя риску и помнить, что дома их ждут родные.

Обращение к рыбакам глава региона опубликовал на своей странице в соцсетях.

В этом году весна выдалась ранняя и лед на водоемах Южного Урала уже тонкий, рыхлый, непрочный. При этом многие рыбаки, с сожалением констатировал глава региона, пренебрегают собственной безопасностью и в этом году уже произошло несколько трагичных случаев.

Губернатор поручил главам муниципальных образований и спасательным службам срочно усилить работу, проводить разъяснительную работу с людьми, предупреждать об опасности.

Алексей Текслер обратился и к рыбакам: «Мужики, не подвергайте себя риску. Сезон закончился, на лёд выходить опасно для жизни. Вас ждут дома и любят. Впереди выходные. Будьте осторожны».

В ГУ МЧС региона отметили, с начала 2023 года на льду водоемов Челябинской области погибли уже шесть человек. Пятерым понадобилась помощь спасателей, еще 57 оказана помощь по доставке к берегу.

Так, третьего апреля трагедия произошла на озере Иртяш (Озерск) – погиб один человек. Четвертого апреля на озере Смолино (п. Сухомесово) рыбак под лед провалился в 500 метрах от берега. Спасатели его вытащили из полыньи и доставили к берегу, но реанимировать его не смогли. Шестого апреля в Кунашакском районе на озере Комкуль провалились под лед трое мужчин и женщина. Ни одного спасти не удалось.

Шестого апреля на озере Улагач во время подводной охоты мужчина не выплыл на берег. Тело извлечено на поверхность волонтерами водолазной группы «Добротворец» (Екатеринбург).

Шестого апреля сотрудники МЧС убедили 20 рыбаков покинуть лед на Шершневском водохранилище. Но седьмого апреля на том же водохранилище они вновь обнаружили любителей рыбалки, вышедших на водоем со стороны Западного.

Любителям рыбалки уже в который раз напоминают, что весенний лед очень коварен. И очень часто счет идет буквально на секунды. «Человек, провалившийся в ледяную воду, имеет в запасе всего 10-15 минут, чтобы выбраться. Затем переохлаждение не оставит шансов на спасение», - пояснили в ГУ МЧС.