Топ-менеджер «Уралавтодора», обвиняемый в краже брошенной фуры, осень встретит в СИЗО

Сегодня, пятого августа, Челябинский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу адвоката обвиняемого Дмитрия Чупахина и оставил без изменения постановление Златоустовского городского от 24 июля 2020 года. Данным судебным актом обвиняемому продлена мера пресечения в виде заключения под стражу до первого октября 2020 года.

«Обжалуя постановление суда первой инстанции, сторона защиты просила его отменить и избрать в отношении Чупахина иную меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества: домашний арест, залог в размере одного миллиона рублей или подписку о невыезде», - сообщила официальный представитель Челябинского областного суда Наталья Прохорова.

Напомним, топ-менеджер «Уралавтодорора» Дмитрий Чупахин был задержан в Златоусте первого июня. Он обвиняется в совершении кражи в особо крупном размере - в хищении полуприцепа рефрижератора с трассы М-5. К совершению преступления, по предварительным данным, Чупахин привлек своего родственника.

Ранее семья подозреваемого заявила в СМИ о том, что Чупахин не совершал преступления, а лишь выполнял свои должностные обязанности, а именно предписание заказчика госконтракта на содержание федеральной трассы М-5 «Урал» убрать с 1736 км автодороги полуприцеп, брошенный на переходно-скоростной полосе еще в конце февраля 2020 года.