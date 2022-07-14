Транспортная прокуратура наказала «Уральские авиалинии» за проводников

Уральская транспортная прокуратура наказала авиакомпанию «Уральские авиалинии» за нарушение закона, связанное с увеличением продолжительности полетного времени.

Уральской транспортной прокуратурой выявлены и пресечены факты увеличения авиакомпанией «Уральские авиалинии» продолжительности полетного времени бортпроводников без учета мнения представителей работников и профсоюзной организации.

«Приняты меры к обеспечению надлежащих условий труда и отдыха свыше 200 работников, во исполнение требований прокурора авиаперсоналу выплачена надбавка за качество работы на общую сумму свыше восьми миллионов рублей», - сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.