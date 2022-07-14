14.07.2022
Родители из Китая во второй раз подарили жизнь дочерям
14.07.2022
Российскому автопрому помогают…санкции
14.07.2022
Турбина «Северного потока» едва не стала заложницей из-за санкций
14.07.2022
Транспортная прокуратура наказала «Уральские авиалинии» за проводников
14.07.2022
О смешном и страшном из истории Челябинской области - «От верблюда»
14.07.2022
Полицейские Магнитогорска задержали студентов-мошенников из Башкортостана
Транспортная прокуратура наказала «Уральские авиалинии» за проводников
Скоро «мусорная дорога» выйдет прямиком на Кировку: центр Челябинска превратили в помойку
13.07.2022
Сотрудники ФСБ защищают южноуральцев от тайных «наблюдателей»
12.07.2022
Бургер – на завтрак, мороженое с клубникой – на полдник: чем сегодня удивляет детей один из популярных лагерей Челябинска
11.07.2022
Челябинцев приглашают на слушания по «зеленому поясу» мегаполиса
08.07.2022
На областном Сабантуе представят уникальный Коран начала 19 века
07.07.2022