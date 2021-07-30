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30.07.2021

У копейчанки, которая не пускала «скорую» к малышу с ожогами, забрали детей
Происшествия
30.07.2021 13:10

У копейчанки, которая не пускала «скорую» к малышу с ожогами, забрали детей

В Копейске (Челябинская область) после прокурорской проверки на многодетную мать, которая не пускала сотрудников скорой помощи к четырехлетнему ребенку с ожогами, завели уголовное дело. Всех троих детей изъяли и поместили в социальные учреждения, сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Как ранее информировало агентство «Урал-пресс-информ», 24 апреля 2021 года в соцсети появился пост с фотографией ребенка с ожогами. Там было обращение к матери мальчика - впустить в квартиру скорую помощь. Однако женщина никого внутрь не пускала. Более того, в комментариях она написала, что «не считает нужным рассказывать, как ребенок получил ожог».

«После чего по звонку соседей выехала дежурный инспектор ПДН, которая повторно вызвала бригаду скорой медицинской помощи. Бригадой скорой медицинской помощи ребенок был госпитализирован в больницу», - рассказала Наталья Мамаева.

Прокурор внес главе Копейска представление об устранении нарушений законодательства в части неисполнения обязанностей органами опеки и попечительства в отношении многодетной семьи. Виновное должностное лицо привлекли к ответственности.

Материалы прокурорской проверки направили в полицию Копейска для решения о возбуждении уголовного дела по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

«По результатам рассмотрения в отношении матери ребенка возбуждено уголовное дело, ход расследования которого поставлен прокуратурой на контроль, - отметила Наталья Мамаева. - В настоящее время мать ребенка ограничена в родительских правах в отношении всех троих детей, они изъяты из семьи и помещены в социальные учреждения».

Фото: vk.com, «Помоги малышу»

Автор: Дарья Антонова
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Ей в этом году исполнилось восемьдесят шесть. В таком возрасте женщин часто называют бабушками-ст
На житейских перекрестках
На житейских перекрестках
30.07.2021

Партнёр по танцам
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области открывают еще две госпитальные базы для лечения пациентов с новой коронавир
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Коронавирус
30.07.2021

В Челябинской области открывают еще две ковидные базы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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30.07.2021

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